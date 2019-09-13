Трудовое законодательство должно быть более гибким, заявил Медведев

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Трудовое законодательство в России должно быть более гибким, учитывать пожелания работников и работодателей, соответствовать времени, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев.

На встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым Медведев предложил обсудить идею перехода на 4-дневную рабочую неделю.

"Речь идет о совершенствовании трудового законодательства – в широком смысле этого слова. Не просто о переходе на 4-дневную или какую-то иную рабочую неделю, а о создании более гибкой рамки трудового законодательства, которая позволяла бы учитывать очень многие пожелания работников и, естественно, позицию работодателя, поскольку это совместный процесс", - сказал Медведев.

По его словам, это касается и таких институтов трудового права, как трудовой договор, включающий в себя условия о месте и времени работы, порядке его учёта, исчисления соответствующих нормативов, которые связаны с рабочим временем, возможности регулирования такого нового института, как удалённая занятость, и трудовых отношений, которые с этим связаны. "И целый ряд других новелл", - добавил премьер.

Он отметил, что законодательство должно стать более гибким.