На Украине четырех сталкеров задержали в зоне отчуждения ЧАЭС

КИЕВ, 13 сен - РИА Новости. Украинские полицейские задержали четырех сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила в пятницу пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.
"В отселенном селе Рассоха работники отдела полиции зоны ЧАЭС обнаружили четырех граждан Украины, которые проникли в зону отчуждения ЧАЭС с целью туризма", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, в отношении сталкеров были составлены административные протоколы, им грозит штраф.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.