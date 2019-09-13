Мэр Сочи уволил ряд заместителей и глав районов

СОЧИ, 13 сен – РИА Новости. Мэр Сочи Алексей Копайгородский подписал ряд заявлений вице-мэров и глав районов города об увольнении по собственному желанию, сообщил РИА Новости представитель администрации курорта.
В пятницу стало известно, что новый избранный мэр Сочи Алексей Копайгородский подписал ряд заявлений об увольнении вице-мэров и глав городских районов. В администрации эту информацию подтвердили.
"Это обычный рабочий процесс, новый глава изначально отмечал, что будет формировать свою команду управленцев, поэтому никакой сенсации в происходящем нет. Не исключено, что кто-то из старых кадров и останется, но в целом команда обязательно обновится, и этот процесс уже начался. Конкретная конфигурация определится в самое ближайшее время", - пояснил собеседник агентства.
Во вторник депутаты городского собрания Сочи единогласно выбрали новым мэром вице-губернатора Краснодарского края Алексея Копайгородского. В среду утром прошла торжественная церемония инаугурации. Избранный мэр заявлял, что одним из первых шагов станет формирование новой команды, "которая будет оперативно решать все возникающие вопросы".