Мэр Сочи уволил ряд заместителей и глав районов

"Это обычный рабочий процесс, новый глава изначально отмечал, что будет формировать свою команду управленцев, поэтому никакой сенсации в происходящем нет. Не исключено, что кто-то из старых кадров и останется, но в целом команда обязательно обновится, и этот процесс уже начался. Конкретная конфигурация определится в самое ближайшее время", - пояснил собеседник агентства.