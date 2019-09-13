Легойда: уже более 5 лет во всех храмах РПЦ молятся о мире на Украине

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Уже более пяти лет во всех храмах Русской православной церкви постоянно совершается особая молитва о мире на Украине, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя выступление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Накануне во время брифинга один из журналистов поинтересовался у Захаровой, молилась ли она "за героев Новороссии". Отвечая на этот вопрос, представитель МИД посоветовала своему собеседнику зайти в любой из храмов Русской православной церкви, где, по ее словам, "молятся за мир на Украине".
"Именно так. Уже более 5 лет во всех храмах Русской православной церкви неустанно совершается особая молитва о мире и прекращении междоусобной брани на Украине. С таким призывом святейший патриарх Кирилл выступил еще в июне 2014 года. Тогда же был опубликован и текст этой молитвы", - написал Легойда в своем Телеграм-канале.
"Всегда за литургией молюсь. И все служащие на буднях наши священники возносят эту молитву", - заметил в свою очередь заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов).