Легойда: уже более 5 лет во всех храмах РПЦ молятся о мире на Украине

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Уже более пяти лет во всех храмах Русской православной церкви постоянно совершается особая молитва о мире на Украине, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя выступление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Накануне во время брифинга один из журналистов поинтересовался у Захаровой, молилась ли она "за героев Новороссии". Отвечая на этот вопрос, представитель МИД посоветовала своему собеседнику зайти в любой из храмов Русской православной церкви, где, по ее словам, "молятся за мир на Украине".