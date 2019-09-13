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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Легойда: уже более 5 лет во всех храмах РПЦ молятся о мире на Украине

14:14 13.09.2019 (обновлено: 14:16 13.09.2019)
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© Gleb GaranichКрестный ход УПЦ Московского патриархата в Киеве. 27 июля 2019
Крестный ход УПЦ Московского патриархата в Киеве. 27 июля 2019
© Gleb Garanich
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Уже более пяти лет во всех храмах Русской православной церкви постоянно совершается особая молитва о мире на Украине, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя выступление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Накануне во время брифинга один из журналистов поинтересовался у Захаровой, молилась ли она "за героев Новороссии". Отвечая на этот вопрос, представитель МИД посоветовала своему собеседнику зайти в любой из храмов Русской православной церкви, где, по ее словам, "молятся за мир на Украине".
"Именно так. Уже более 5 лет во всех храмах Русской православной церкви неустанно совершается особая молитва о мире и прекращении междоусобной брани на Украине. С таким призывом святейший патриарх Кирилл выступил еще в июне 2014 года. Тогда же был опубликован и текст этой молитвы", - написал Легойда в своем Телеграм-канале.
"Всегда за литургией молюсь. И все служащие на буднях наши священники возносят эту молитву", - заметил в свою очередь заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов).
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Религия и мировоззрениеМария ЗахароваВладимир ЛегойдаУкраинарелигия
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