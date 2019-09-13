Минздрав устранит дефицит препарата для людей с ВИЧ-инфекцией

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Минздрав России вышел на закупку препарата "Ламивудин" для людей с ВИЧ-инфекцией, есть шесть потенциальных поставщиков, заявила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращений медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина.

Она отметила, что потребность в препарате очень большая – за три года охват терапией вырос в два раза. "То есть у нас почти 470 тысяч пациентов получают терапию – ВИЧ-инфицированные в сочетании с вирусом гепатита В", - уточнила Максимкина.