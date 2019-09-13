Минздрав устранит дефицит препарата для людей с ВИЧ-инфекцией

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Минздрав России вышел на закупку препарата "Ламивудин" для людей с ВИЧ-инфекцией, есть шесть потенциальных поставщиков, заявила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращений медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина.
Ранее сообщалось, что Минздрав принимает меры для устранения дефицита лекарства "Ламивудин".
"С "Ламивудином" вышли на закупку. Причем, что удивительно, вышли шесть поставщиков потенциальных", - сказала Максимкина журналистам.
Она отметила, что потребность в препарате очень большая – за три года охват терапией вырос в два раза. "То есть у нас почти 470 тысяч пациентов получают терапию – ВИЧ-инфицированные в сочетании с вирусом гепатита В", - уточнила Максимкина.
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