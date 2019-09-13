Волгоградцу, убившему жену фермера на глазах ее детей, дали 17 лет

Ранее сообщалось, что в октябре прошлого года в дом фермера ворвался с молотком молодой человек, который на него работал. По данным СК, он в составе бригады строил дом всего несколько дней, но этого хватило, чтобы спланировать ограбление. По версии следствия, он знал, что у хозяина есть крупная сумма денег. Мужчины дома не оказалось, но в одной из комнат была его жена с двумя детьми – двух и четырех лет. Как ранее сообщал СК, грабитель несколько раз ударил женщину молотком, от полученных травм она скончалась на месте. Украсть преступнику ничего не удалось, его вспугнул вернувшийся хозяин. Позже молодой человек был задержан.