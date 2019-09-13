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РИА Новости

Волгоградцу, убившему жену фермера на глазах ее детей, дали 17 лет

14:10 13.09.2019 (обновлено: 14:22 13.09.2019)
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© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 13 сен - РИА Новости. Жителя Волгоградской области приговорили к 17 годам лишения свободы за убийство жены фермера на глазах ее двух маленьких детей в хуторе Варламов Волгоградской области, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры региона.
Ранее сообщалось, что в октябре прошлого года в дом фермера ворвался с молотком молодой человек, который на него работал. По данным СК, он в составе бригады строил дом всего несколько дней, но этого хватило, чтобы спланировать ограбление. По версии следствия, он знал, что у хозяина есть крупная сумма денег. Мужчины дома не оказалось, но в одной из комнат была его жена с двумя детьми – двух и четырех лет. Как ранее сообщал СК, грабитель несколько раз ударил женщину молотком, от полученных травм она скончалась на месте. Украсть преступнику ничего не удалось, его вспугнул вернувшийся хозяин. Позже молодой человек был задержан.
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По информации прокуратуры, молодой человек в ходе следствия признал свою вину в убийстве, но на суде отказался от своих показаний и заявил, что только совершил разбойное нападение, адвокат просил вынести ему оправдательный приговор.
"С учетом обстоятельств совершения преступлений и мнения государственного обвинения суд приговорил молодого человека к 17 годам 10 дням лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что также суд постановил взыскать с него моральную компенсацию в пользу потерпевших в размере 1,5 миллиона рублей. Приговор в силу не вступил.
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