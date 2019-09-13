Завод скважинного оборудования построят в Подмосковье к 2021 году

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Строительство завода по производству скважинного оборудования в Сергиевом Посаде планируется завершить к 2021 году, сообщает пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Площадка под строительство предоставлена в рамках соглашения, которое было подписано на Петербургском международном экономическом форуме 2019 года.