Численность сотрудников СБУ сократят

"Сокращение штата будет обязательно. Об этом говорить достаточно больно, потому что, в первую очередь, штат - это люди. Сокращать всегда неприятно, но это нужно делать. Вместо этого мы бы хотели предусмотреть в законе гибкую структуру СБУ и действовать от угроз, а не от функций, которые сегодня нам предлагаются", - сказал Баканов украинскому изданию "Левый берег".