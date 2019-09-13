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РИА Новости

Численность сотрудников СБУ сократят

14:08 13.09.2019
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© Фото : Служба безпеки УкраїниСотрудник Службы безопасности Украины
Сотрудник Службы безопасности Украины
© Фото : Служба безпеки України
Сотрудник Службы безопасности Украины . Архивное фото
КИЕВ, 13 сен - РИА Новости. Реформа Службы безопасности Украины предусматривает сокращение численности сотрудников, при этом их зарплаты вырастут, сообщил в пятницу глава ведомства Иван Баканов.
"Сокращение штата будет обязательно. Об этом говорить достаточно больно, потому что, в первую очередь, штат - это люди. Сокращать всегда неприятно, но это нужно делать. Вместо этого мы бы хотели предусмотреть в законе гибкую структуру СБУ и действовать от угроз, а не от функций, которые сегодня нам предлагаются", - сказал Баканов украинскому изданию "Левый берег".
По его словам, при необходимости президент будет создавать новый департамент в СБУ, однако когда "угроза минует", его ликвидируют.
Баканов пообещал, что в СБУ также будут повышены заработные платы. "Реформа должна начинаться с людей. СБУ - это элита правоохранительных органов. И наши люди должны быть обеспечены должным образом ", - добавил Баканов.
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