Численность сотрудников СБУ сократят

КИЕВ, 13 сен - РИА Новости. Реформа Службы безопасности Украины предусматривает сокращение численности сотрудников, при этом их зарплаты вырастут, сообщил в пятницу глава ведомства Иван Баканов.
"Сокращение штата будет обязательно. Об этом говорить достаточно больно, потому что, в первую очередь, штат - это люди. Сокращать всегда неприятно, но это нужно делать. Вместо этого мы бы хотели предусмотреть в законе гибкую структуру СБУ и действовать от угроз, а не от функций, которые сегодня нам предлагаются", - сказал Баканов украинскому изданию "Левый берег".
По его словам, при необходимости президент будет создавать новый департамент в СБУ, однако когда "угроза минует", его ликвидируют.
Баканов пообещал, что в СБУ также будут повышены заработные платы. "Реформа должна начинаться с людей. СБУ - это элита правоохранительных органов. И наши люди должны быть обеспечены должным образом ", - добавил Баканов.