В Кабардино-Балкарии три человека пострадали при столкновении парапланов

НАЛЬЧИК, 13 сен – РИА Новости. Три человека пострадали в результате столкновения двух парапланов в небе над горами в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, один из них получил тяжелые травмы, сообщает региональное ГУМЧС.

"В 12.20 мск в пятницу поступила информация, что в Чегемском ущелье на парадроме во время полета столкнулись два параплана. В результате столкновения пострадали три человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительной информации, одного из пострадавших с тяжелыми травмами доставили на базу парадрома и передали работникам Центра медицины катастроф. "Два других человека в медицинской помощи не нуждаются", - уточняет ведомство.