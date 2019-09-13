Партия Зеленского определила 35 кандидатов в члены ЦИК Украины

КИЕВ, 13 сен - РИА Новости. Фракция "Слуга народа" в Верховной раде Украины уже определила 35 кандидатов в члены нового состава Центральной избирательной комиссии, сообщил в пятницу глава фракции Давид Арахамия.

"Мы понимали, что ЦИК рано или поздно будет перезапущен, и у нас был длительный процесс рекрутинга. У нас сейчас есть где-то 35 кандидатов, кажется, из которых надо сделать шорт-лист. В воскресенье кто-то будет над этим работать", - цитирует Арахамию агентство УНН

По его словам, основным требованием к кандидатам в члены ЦИК является профессионализм. При этом он не сообщил, когда именно будет подан окончательный список кандидатов в состав ЦИК от "Слуги народа".

Рада назначила предыдущий состав ЦИК в сентябре 2018 года. В комиссии было 17 членов, их срок полномочий составлял семь лет.

По закону, члены комиссии назначаются и увольняются Верховной радой по представлению президента. При этом глава государства при назначении членов комиссии должен учитывать предложения депутатских фракций и групп, которые имеют представительство в парламенте.