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РИА Новости

В партии Порошенко прокомментировали досрочное прекращение полномочий ЦИК

13:54 13.09.2019
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© РИА Новости / СтрингерЗдание Центральной избирательной комиссии Украины в Киеве
Здание Центральной избирательной комиссии Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Здание Центральной избирательной комиссии Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 13 сен – РИА Новости. Досрочное прекращение полномочий членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины говорит о намерении новых властей провести и легитимизировать выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, считает депутат Верховной рады от фракции партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Фриз.
Парламент Украины на заседании в пятницу по предложению президента Владимира Зеленского досрочно прекратил полномочия Центральной избирательной комиссии, такое решение поддержал 341 парламентарий при необходимом минимуме в 300 голосов. Кроме того, Зеленский, выступая на ежегодном форуме YES, заявил, что осторожно относится к теме введения миротворцев в Донбасс, опасается сценария Приднестровья.
Табличка на здании Центральной избирательной комиссии Украины в Киеве
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"Зачем господин Зеленский увольняет ЦИК? Все просто. Для проведения выборов на временно оккупированных территориях. Именно для этого, а попутно еще и для выборов в Днепре, Киеве, Харькове и Одессе", - написала Фриз на своей странице в Facebook.
По ее мнению, досрочное прекращение полномочий членов Центризбиркома, а также заявления Зеленского об опасениях заморозки конфликта на Востоке из-за введения миротворцев имеют одну цель – "формальный запуск процедуры избирательного процесса и легитимизация выборов в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей – ред.) в кратчайшие сроки, что приведет к непростым, мягко говоря, последствиям в государстве".
Рада назначила новый состав ЦИК в сентябре 2018 года. В комиссии 17 членов, их срок полномочий составляет семь лет. Кандидатуры в ЦИК подают депутатские фракции и группы, которые имеют представительство в парламенте на момент их назначения. Таким образом, сейчас в Центризбиркоме нет представителей от правящей партии "Слуга народа".
Власти Украины в 2014 году начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после переворота на Украине. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Здание центральной избирательной комиссии Украины в Киеве
Вчера, 13:52РИА Новости
Центральная избирательная комиссия Украины
052011
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Ирина ФризВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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