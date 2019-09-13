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РИА Новости

Власти Москвы рассказали, чем чаще всего занимаются самозанятые

13:52 13.09.2019 (обновлено: 16:58 13.09.2019)
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© Depositphotos / WavebreakmediaРепетитор
Репетитор
© Depositphotos / Wavebreakmedia
Репетитор. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Московские самозанятые активно себя реализуют в таких видах деятельности, как пассажирские перевозки, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство и реклама, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.
"В бюджет Москвы в январе-августе 2019 года от самозанятых поступило 176 миллионов рублей налогов. Наиболее популярны у московских самозанятых такие виды деятельности, как пассажирские перевозки, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство, реклама", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента экономической политики и развития Дениса Тихонова.
Как добавил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, за восемь месяцев текущего года в качестве самозанятых зарегистрировано 110 тысяч человек – это 60% от общего числа российских плательщиков налога на профессиональный доход. Он отметил, что суммарный доход московских самозанятых превысил 12,3 миллиарда рублей.
"Работающие в Москве специалисты оценили удобство нового налогового режима. Ежедневно в столице регистрируются в среднем около 500 плательщиков налога на профессиональный доход. Более 80% зарегистрировавшихся – это те, кто раньше считались безработными и не вели предпринимательской деятельности, а теперь имеют возможность комфортно работать и получать прозрачные доходы", - добавил в свою очередь Тихонов.
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Новый налоговый режим - так называемый налог на профессиональный доход - в качестве эксперимента введен с 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников в указанных регионах могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% - с компаниями. Власти планируют расширить географию действия этого режима.
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