Власти Москвы рассказали, чем чаще всего занимаются самозанятые

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Московские самозанятые активно себя реализуют в таких видах деятельности, как пассажирские перевозки, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство и реклама, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

"В бюджет Москвы в январе-августе 2019 года от самозанятых поступило 176 миллионов рублей налогов. Наиболее популярны у московских самозанятых такие виды деятельности, как пассажирские перевозки, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство, реклама", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента экономической политики и развития Дениса Тихонова.

Как добавил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, за восемь месяцев текущего года в качестве самозанятых зарегистрировано 110 тысяч человек – это 60% от общего числа российских плательщиков налога на профессиональный доход. Он отметил, что суммарный доход московских самозанятых превысил 12,3 миллиарда рублей.

"Работающие в Москве специалисты оценили удобство нового налогового режима. Ежедневно в столице регистрируются в среднем около 500 плательщиков налога на профессиональный доход. Более 80% зарегистрировавшихся – это те, кто раньше считались безработными и не вели предпринимательской деятельности, а теперь имеют возможность комфортно работать и получать прозрачные доходы", - добавил в свою очередь Тихонов.