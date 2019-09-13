В Норвегии вспыхнул пожар на нефтяном танкере Dubai Harmony

МУРМАНСК, 13 сен - РИА Новости. Возгорание произошло на танкере Dubai Harmony, который стоит недалеко от терминала Стуре в окрестностях норвежского Бергена, эвакуированы больше 100 человек, на танкере 40 кубометров топлива, сообщает полиция западной Норвегии.

"Терминал Стуре: поступили сообщения о возгорании на нефтяном танкере Dubai Harmony, проводится эвакуация персонала терминала, экипаж судна пока находится на борту и принимает участие в тушении вместе с пожарными", - говорится в сообщении полиции в Twitter

Как отмечает телерадиокомпания NRK, на борту остаются 23 моряка и 40 кубометров топлива. К середине дня эвакуированы 106 человек, на территории терминала остается только управляющий персонал.

"Черный дым выходит из машинного отделения танкера, пожарная служба приступила к тушению", - приводит NRK слова представителя спасательного центра Хокона Мюкинга.