СНБО Украины: Зеленский намерен обсудить с Трампом ситуацию в Донбассе

КИЕВ, 13 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом намерен обсудить вопросы урегулирования ситуации в Донбассе, заявил в пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Ранее Зеленский выразил уверенность, что его встреча с Трампом состоится в Вашингтоне в сентябре.

"Вопросы стабилизации на востоке, прекращения войны также будут обсуждаться нашими президентами", - заявил Данилюк в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "Наш".

Вместе с тем секретарь СНБО не стал отвечать на вопрос, когда может состояться встреча двух президентов.

Ранее Зеленский на встрече с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном заявил, что Киев был бы рад присоединению США к "нормандскому формату". Глава президентской фракции в Верховной раде Украины "Слуга народа" Давид Арахамия не исключил, что "нормандский формат" переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе может быть до декабря расширен за счет США и Великобритании.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявлял, что США довольны "нормандским форматом", но готовы принять участие и в других встречах по Украине.