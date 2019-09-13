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РИА Новости

СНБО Украины: Зеленский намерен обсудить с Трампом ситуацию в Донбассе

13:51 13.09.2019
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 13 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом намерен обсудить вопросы урегулирования ситуации в Донбассе, заявил в пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Ранее Зеленский выразил уверенность, что его встреча с Трампом состоится в Вашингтоне в сентябре.
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"Вопросы стабилизации на востоке, прекращения войны также будут обсуждаться нашими президентами", - заявил Данилюк в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "Наш".
Вместе с тем секретарь СНБО не стал отвечать на вопрос, когда может состояться встреча двух президентов.
Ранее Зеленский на встрече с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном заявил, что Киев был бы рад присоединению США к "нормандскому формату". Глава президентской фракции в Верховной раде Украины "Слуга народа" Давид Арахамия не исключил, что "нормандский формат" переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе может быть до декабря расширен за счет США и Великобритании.
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявлял, что США довольны "нормандским форматом", но готовы принять участие и в других встречах по Украине.
Власти Украины в 2014 году начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после переворота на Украине. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском" (Франция, Германия, Россия и Украина). Но договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве России и ОБСЕ. Хотя и после соглашений о перемирии в Донбассе продолжаются перестрелки.
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