В Кремле прокомментировали ситуацию с оскорбившей жителей Тулуна чиновницей

Ранее Песков со ссылкой на решение иркутского губернатора сообщил, что Алашкевич отстранена от работы, некоторые СМИ посчитали, что она потеряла должность. Позже пресс-службе губернатора и правительства региона сообщили, что Алашкевич находится в отпуске и в отношении нее продолжается проверка.

"Безусловно, если эта чиновница выйдет на работу в этом же качестве, то тогда это будет поводом для того, чтобы задать соответствующие вопросы", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать, как в Кремле могут оценить ситуацию, что судьба экспертизы в отношении Алашкевич до сих пор неясна.

Аудиозапись, где женщина в оскорбительной форме высказывается о жертвах наводнения в Тулуне, в середине августа была распространена в соцсетях. В ней рассказывается о приезде президента Владимира Путина в Тулун и о реакции людей на встречу с ним. В записи, в частности, говорится: "Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном — и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования".