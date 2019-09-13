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РИА Новости

В Кремле прокомментировали ситуацию с оскорбившей жителей Тулуна чиновницей

13:49 13.09.2019
10363
© Фото : соцсетиИрина Алашкевич
Ирина Алашкевич
© Фото : соцсети
Ирина Алашкевич. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Если руководитель пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении людей, пострадавших от наводнения, выйдет из отпуска на работу в прежнем качестве, это будет поводом для соответствующих вопросов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Песков со ссылкой на решение иркутского губернатора сообщил, что Алашкевич отстранена от работы, некоторые СМИ посчитали, что она потеряла должность. Позже пресс-службе губернатора и правительства региона сообщили, что Алашкевич находится в отпуске и в отношении нее продолжается проверка.
"Безусловно, если эта чиновница выйдет на работу в этом же качестве, то тогда это будет поводом для того, чтобы задать соответствующие вопросы", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать, как в Кремле могут оценить ситуацию, что судьба экспертизы в отношении Алашкевич до сих пор неясна.
Аудиозапись, где женщина в оскорбительной форме высказывается о жертвах наводнения в Тулуне, в середине августа была распространена в соцсетях. В ней рассказывается о приезде президента Владимира Путина в Тулун и о реакции людей на встречу с ним. В записи, в частности, говорится: "Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном — и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования".
В подписи к ролику утверждается, что речь произносит Алашкевич. Сама чиновница сообщила РИА Новости, что запись является фальсификацией. Губернатор региона Сергей Левченко организовал служебное расследование, запись была передана на экспертизу. По данным властей, проверка пока не завершена.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с жителями Тулуна
3 сентября, 07:56Радио
Путина возмутило сообщение об оскорблении жителей Тулуна
59503109
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Дмитрий ПесковИркутская областьРоссияОбщество
Популярные комментарии
Переведут на другую должность, не менее доходную. Делов то. Может ещё и на повышение пойдёт.
13 сентября, 14:00
КЗКирьян Золотов
2110233
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