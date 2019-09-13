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РИА Новости

Минфин обеспокоен, что граждане не видят рисков цифровых денежных переводов

13:48 13.09.2019 (обновлено: 16:58 13.09.2019)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Большинство пользователей цифровых услуг в сфере денежных переводов не чувствуют сопряженных с этим рисков, ситуация тревожная и Минфин планирует запустить очередную неделю финансовой грамотности, заявил замминистра финансов Сергей Сторчак в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
"Большинство пользователей цифровых услуг в сфере денежных переводов и других форм взаимодействия на финансовых рынках не чувствуют эти риски. Многих, наверное, слишком пленит простота, с которой цифровые технологии вошли в обыденную жизнь, и легкость, с которой осуществляются транзакции, прежде всего связанные с решением каких-то бытовых вопросов. На самом деле ситуация немножко более тревожная", - сказал он.
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Минфин России, по его словам, смотрит на ситуацию с двух углов - блока финансового регулирования и финансовых рынков, а также финансового образования.
"У нас задача по линии финансового образования - постепенно информацию о рисках, связанных с использованием цифровых технологий в финансовой сфере, постепенно включать в учебники и иную литературу, которую мы готовим и которую мы распространяем в субъектах РФ. В последнем издании, которое мы распространили и о котором недавно говорили, этого материала пока нет, но в следующем издании сконцентрируем внимание на рисках и возможностях, которые дают цифровые технологии или онлайн-допуски к нашему инструменту - ОФЗ для населения", - добавил он.
По словам Сторчака, Минфин РФ также планирует запустить еще раз Неделю финансовой грамотности. "Одновременно мы планируем провести очередную Неделю финансовой грамотности, которая... в этом году стартует 31 октября. И как раз она посвящена рынкам цифровых финансовых услуг", - сказал он.
РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером Московского финансового форума. В дни мероприятия в ЦВЗ "Манеж" работает презентационный стенд РИА Новости, а в зоне делового общения и отдыха участники мероприятия могут читать на плазменных панелях самые актуальные новости на тему экономики и финансов, подготовленные редакцией информационного агентства.
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Московский финансовый форум-2019Министерство финансов РФСергей СторчакРоссияЭкономика
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