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РИА Новости

Ереван проследит за военными учениями в Азербайджане, заявляет МИД Армении

13:39 13.09.2019 (обновлено: 14:49 13.09.2019)
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© AFP 2019 / Adil KazimovСолдаты вооруженных сил Азербайджана во время учений
Солдаты вооруженных сил Азербайджана во время учений
© AFP 2019 / Adil Kazimov
ЕРЕВАН, 13 сен – РИА Новости. Ереван будет следить за стартующими в Азербайджане 16 сентября военными учениями, заявила в пятницу журналистам пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
"Мы осведомлены (об учениях – ред.). Представительство Армении в ОБСЕ будет последовательно в уточнении всех деталей", - сказала Нагдалян.
Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что с 16 по 20 пройдут широкомасштабные оперативно-тактические учения. В них примут участие до 10 тысяч военнослужащих, более 100 единиц танков и бронетехники, 120 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации, а также беспилотные летательные аппараты.
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