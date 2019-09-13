Ереван проследит за военными учениями в Азербайджане, заявляет МИД Армении

"Мы осведомлены (об учениях – ред.). Представительство Армении в ОБСЕ будет последовательно в уточнении всех деталей", - сказала Нагдалян.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что с 16 по 20 пройдут широкомасштабные оперативно-тактические учения. В них примут участие до 10 тысяч военнослужащих, более 100 единиц танков и бронетехники, 120 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации, а также беспилотные летательные аппараты.