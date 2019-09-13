Пилоту севшего в поле А321 в день рождения пожелали неизменной удачи

Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов выступает на митинге-концерте на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага РФ. Архивное фото

Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов выступает на митинге-концерте на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сен – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" пожелала неизменной удачи и "приветливых" огней на взлетно-посадочных полосах командиру аварийно севшего в кукурузном поле в Подмосковье самолета Airbus А321 Дамиру Юсупову, который в пятницу отмечает свой день рождения.

"Сегодня прекрасный повод, чтобы еще раз выразить искреннюю благодарность за вашу работу и героический поступок! Желаем отменного здоровья, неизменной удачи, приятных полетов и "приветливых" глиссадных огней!", – говорится в сообщении на странице авиакомпании в Instagram.

В "Уральских авиалиниях" отметили, что Юсупов не только нашел свое призвание, но и доказал, что российская школа авиации выпускает достойных профессионалов летного дела.

Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа. Лайнер с 226 пассажирами вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. По уточненным данным, за медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.