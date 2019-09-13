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РИА Новости

Пилоту севшего в поле А321 в день рождения пожелали неизменной удачи

13:35 13.09.2019 (обновлено: 13:36 13.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений БиятовКомандир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов выступает на митинге-концерте на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага РФ
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов выступает на митинге-концерте на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов выступает на митинге-концерте на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага РФ. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сен – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" пожелала неизменной удачи и "приветливых" огней на взлетно-посадочных полосах командиру аварийно севшего в кукурузном поле в Подмосковье самолета Airbus А321 Дамиру Юсупову, который в пятницу отмечает свой день рождения.
"Сегодня прекрасный повод, чтобы еще раз выразить искреннюю благодарность за вашу работу и героический поступок! Желаем отменного здоровья, неизменной удачи, приятных полетов и "приветливых" глиссадных огней!", – говорится в сообщении на странице авиакомпании в Instagram.
В "Уральских авиалиниях" отметили, что Юсупов не только нашел свое призвание, но и доказал, что российская школа авиации выпускает достойных профессионалов летного дела.
Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа. Лайнер с 226 пассажирами вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. По уточненным данным, за медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.
Эвакуацией из салона после посадки руководили бортпроводники "Уральских авиалиний": Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко и Яна Ягодина, они были награждены орденами Мужества. Аварийный самолет сажали командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин, 16 августа президент РФ Владимир Путин присвоил им звания Героев России.
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
16 августа, 18:20РИА Новости
Жена пилота А321 рассказала о его реакции на присвоение звания Героя России
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Дамир ЮсуповУральские авиалинииВладимир ПутинМосковская областьЕкатеринбургРоссияОбщество
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