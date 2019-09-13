В новом составе ЦИК Украины будут 15 членов, заявили в партии Зеленского

КИЕВ, 13 сен - РИА Новости. Пятнадцать человек войдут в новый состав Центризбиркома Украины, при этом будет обеспечен квотный принцип назначения кандидатов от парламентских фракций, сообщил депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Качура.

Парламент Украины на заседании в пятницу по предложению президента Владимира Зеленского досрочно прекратил полномочия Центральной избирательной комиссии.

"Мы обеспечим квотный принцип. И мне хотелось бы, чтобы мы, согласно закону, привели численный состав Центральной избирательной комиссии. Это должно быть 15 членов ЦИК, а не 17, как сейчас", - цитирует Качуру агентство УНН

По его словам, начиная с субботы, фракции смогут выдвигать своих кандидатов в новый состав ЦИК.

Кроме того, он не исключил, что предложения войти в новый состав ЦИК получат и некоторые члены предыдущего состава.