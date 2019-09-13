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РИА Новости

В новом составе ЦИК Украины будут 15 членов, заявили в партии Зеленского

13:31 13.09.2019 (обновлено: 13:53 13.09.2019)
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© РИА Новости / СтрингерТабличка на здании Центральной избирательной комиссии Украины в Киеве
Табличка на здании Центральной избирательной комиссии Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Табличка на здании Центральной избирательной комиссии Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 13 сен - РИА Новости. Пятнадцать человек войдут в новый состав Центризбиркома Украины, при этом будет обеспечен квотный принцип назначения кандидатов от парламентских фракций, сообщил депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Качура.
Парламент Украины на заседании в пятницу по предложению президента Владимира Зеленского досрочно прекратил полномочия Центральной избирательной комиссии.
Здание ЦИК Украины в Киеве
Вчера, 11:29РИА Новости
Парламент Украины досрочно прекратил полномочия ЦИК
"Мы обеспечим квотный принцип. И мне хотелось бы, чтобы мы, согласно закону, привели численный состав Центральной избирательной комиссии. Это должно быть 15 членов ЦИК, а не 17, как сейчас", - цитирует Качуру агентство УНН.
По его словам, начиная с субботы, фракции смогут выдвигать своих кандидатов в новый состав ЦИК.
Кроме того, он не исключил, что предложения войти в новый состав ЦИК получат и некоторые члены предыдущего состава.
Рада назначила предыдущий состав ЦИК в сентябре 2018 года. В комиссии было 17 членов, их срок полномочий составлял семь лет. Кандидатуры в ЦИК подают депутатские фракции и группы, которые имеют представительство в парламенте на момент их назначения. Таким образом, сейчас в Центризбиркоме нет представителей от правящей партии "Слуга народа".
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ЦИК УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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