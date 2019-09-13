В Белгородской области мужчина ранил трех полицейских

ВОРОНЕЖ, 13 сен - РИА Новости. Пожилой житель Белгородской области открыл с крыши своего дома беспорядочную стрельбу из пневматической винтовки, ранив трех прибывших по вызову полицейских, сообщает в пятницу СУСК РФ по региону.
"По версии следствия, 12 сентября трое сотрудников уголовного розыска прибыли к домовладению по улице Маяковского в городе Алексеевка для выяснения обстоятельств повреждения автомобиля путем поджога. Предполагаемый вредитель находился на крыше своего дома и открыл беспорядочную стрельбу из пневматической винтовки по сотрудникам полиции, причинив всем троим телесные повреждения", - говорится в сообщении.
В отношении 63-летнего мужчины возбуждено дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Следствие выясняет причины и обстоятельства случившегося.