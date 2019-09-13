В Белгородской области мужчина ранил трех полицейских

"По версии следствия, 12 сентября трое сотрудников уголовного розыска прибыли к домовладению по улице Маяковского в городе Алексеевка для выяснения обстоятельств повреждения автомобиля путем поджога. Предполагаемый вредитель находился на крыше своего дома и открыл беспорядочную стрельбу из пневматической винтовки по сотрудникам полиции, причинив всем троим телесные повреждения", - говорится в сообщении.