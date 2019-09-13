Песков порекомендовал посетить фестиваль РГО в парке Зарядье

"Сегодня в парке Зарядье начинается четвертый фестиваль РГО, Русского географического общества, он будет там идти до 22 сентября... Много всего интересного будет, как традиционно происходит на форумах РГО, на фестивалях РГО, плюс к этому красота Зарядья, поэтому обязательно рекомендуем вам... от всей души на выходных сходить", - сказал Песков журналистам.