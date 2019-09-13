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РИА Новости

Песков порекомендовал посетить фестиваль РГО в парке Зарядье

13:27 13.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПарк "Зарядье"
Парк Зарядье
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Парк "Зарядье". Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков порекомендовал посетить четвертый фестиваль Русского географического общества, который будет проходить в московском парке Зарядье до 22 сентября.
"Сегодня в парке Зарядье начинается четвертый фестиваль РГО, Русского географического общества, он будет там идти до 22 сентября... Много всего интересного будет, как традиционно происходит на форумах РГО, на фестивалях РГО, плюс к этому красота Зарядья, поэтому обязательно рекомендуем вам... от всей души на выходных сходить", - сказал Песков журналистам.
Он напомнил, что сам фестиваль проводится раз в два года. В ходе него наградят победителей всероссийского конкурса "Лучший гид России" и пятого фотоконкурса "Самая красивая страна".
Песков также уточнил, что президент РФ Владимир Путин является председателем попечительского совета РГО, а сам Песков – руководителем медиасовета РГО.
Телеведущий и политический деятель Иван Демидов
12 сентября, 00:55РИА Новости
Источник: Иван Демидов может стать новым руководителем парка "Зарядье"
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ЗарядьеРусское географическое обществоДмитрий ПесковМоскваРоссияОбщество
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