На средства реабилитации инвалидов направят 33 миллиарда рублей в 2020 году

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Около 33,3 миллиарда рублей планируется ежегодно выделять на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации с 2020 года, это на 4,5 миллиарда рублей больше, чем в 2019 году, следует из материалов Российской трехсторонней комиссии.

"По бюджету ФСС – закладывается рост расходов по ряду социально-значимых направлений. Увеличиваются расходы на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации: в 2020-2022 году прогнозируются в объеме 33,3 миллиарда рублей ежегодно", - говорится в документе.

Уточняется, что рост по сравнению с 2019 годом составит 4,5 миллиарда рублей. Также увеличиваются расходы на оплату медпомощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также профилактического медицинского осмотра ребенка. Согласно документу, бюджет фонда по этому направлению будет направлять ежегодно 16,6 миллиарда рублей.