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РИА Новости

На средства реабилитации инвалидов направят 33 миллиарда рублей в 2020 году

13:26 13.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Около 33,3 миллиарда рублей планируется ежегодно выделять на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации с 2020 года, это на 4,5 миллиарда рублей больше, чем в 2019 году, следует из материалов Российской трехсторонней комиссии.
"По бюджету ФСС – закладывается рост расходов по ряду социально-значимых направлений. Увеличиваются расходы на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации: в 2020-2022 году прогнозируются в объеме 33,3 миллиарда рублей ежегодно", - говорится в документе.
Уточняется, что рост по сравнению с 2019 годом составит 4,5 миллиарда рублей. Также увеличиваются расходы на оплату медпомощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также профилактического медицинского осмотра ребенка. Согласно документу, бюджет фонда по этому направлению будет направлять ежегодно 16,6 миллиарда рублей.
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