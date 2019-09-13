Порошенко допросили по делу о вмешательстве в работу судей

КИЕВ, 13 сен – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу был допрошен в Государственном бюро расследований в качестве свидетеля по делу о возможном вмешательстве в работу судей, заявила пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова.

Порошенко после игнорирования четырех вызовов на допрос пришел в Государственное бюро расследований для дачи показаний.

"Допрос был в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможного вмешательства в работу судей Окружного административного суда Киева", - заявила Иванова в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал " Наш ".

По ее словам, речь идет о прошедшем в апреле заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, в ходе которого Порошенко выразил мнение относительно незаконности и неправосудности решения суда по делу об отмене национализации Приватбанка.

Иванова отметила, что ранее Порошенко проигнорировал повестку на допрос по этому уголовному делу.