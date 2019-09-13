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РИА Новости

Порошенко допросили по делу о вмешательстве в работу судей

13:26 13.09.2019 (обновлено: 13:51 13.09.2019)
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© РИА Новости / СтрингерБывший президент Украины Петр Порошенко около здания Государственного бюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко около здания Государственного бюро расследований Украины
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 13 сен – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу был допрошен в Государственном бюро расследований в качестве свидетеля по делу о возможном вмешательстве в работу судей, заявила пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова.
Порошенко после игнорирования четырех вызовов на допрос пришел в Государственное бюро расследований для дачи показаний.
"Допрос был в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможного вмешательства в работу судей Окружного административного суда Киева", - заявила Иванова в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "Наш".
По ее словам, речь идет о прошедшем в апреле заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, в ходе которого Порошенко выразил мнение относительно незаконности и неправосудности решения суда по делу об отмене национализации Приватбанка.
Иванова отметила, что ранее Порошенко проигнорировал повестку на допрос по этому уголовному делу.
Ранее пресс-секретарь Госбюро расследований заявляла, что экс-президент является свидетелем в трех уголовных делах, фигурирует в 13. Ранее Порошенко дважды давал показания по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском" и уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".
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