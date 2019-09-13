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РИА Новости

В Госбюро расследований назвали причину обыска в банке Порошенко

13:24 13.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 13 сен – РИА Новости. Обыск в Международном инвестиционном банке (МИБ) бывшего президента Украины Петра Порошенко проходит в рамках дела о продаже завода "Кузня на Рыбальском", заявила в пятницу пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова.
Порошенко в пятницу был на допросе в Госбюро. Экс-президент является свидетелем в трех уголовных делах, фигурирует в 13.
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"Сегодня следователи Государственного бюро расследований совершали определенные следственные действия, в том числе и обыски в Международном инвестиционном банке. К сожалению, я не могу детализировать, потому что следственные действия еще не завершены. Эти следственные действия проходят в рамках досудебного расследования уголовного дела по операции купли-продажи завода "Кузня на Рыбальском", - заявила Иванова в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "Наш".
Ранее Порошенко дважды давал показания по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском" и уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".
По данным Нацбанка Украины на 1 января 2019 года, основным акционером МИБ выступает Порошенко, у него было 60% акций финучреждения.
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