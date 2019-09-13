В Госбюро расследований назвали причину обыска в банке Порошенко

КИЕВ, 13 сен – РИА Новости. Обыск в Международном инвестиционном банке (МИБ) бывшего президента Украины Петра Порошенко проходит в рамках дела о продаже завода "Кузня на Рыбальском", заявила в пятницу пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова.

Порошенко в пятницу был на допросе в Госбюро. Экс-президент является свидетелем в трех уголовных делах, фигурирует в 13.

"Сегодня следователи Государственного бюро расследований совершали определенные следственные действия, в том числе и обыски в Международном инвестиционном банке. К сожалению, я не могу детализировать, потому что следственные действия еще не завершены. Эти следственные действия проходят в рамках досудебного расследования уголовного дела по операции купли-продажи завода "Кузня на Рыбальском", - заявила Иванова в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал " Наш ".

Ранее Порошенко дважды давал показания по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском" и уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".