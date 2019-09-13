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РИА Новости

В Кремле оценили идею Грефа повысить зарплаты полицейским

13:23 13.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф на Московском финансовом форуме
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф на Московском финансовом форуме
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В Кремле считают заслуживающей внимания идею главы Сбербанка Германа Грефа увеличить зарплаты полицейским в 3-4 раза при сокращении сотрудников, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в пятницу Греф, в прошлом министр экономики, предложил поднять зарплаты в полиции в 3-4 раза, сократив соответственно численность сотрудников.
"Греф высказывает много экспертных идей, он обладает изрядным опытом и работы в правительстве, и работы в экспертных организациях, и в руководстве такого гиганта, как Сбербанк, он вовлечен во многие процессы в экономике, в инновационной деятельности в нашей стране, поэтому, конечно, его точка зрения важна, она принимается во внимание. Сейчас каких-то позиций озвучить невозможно на этот счет, но, безусловно, это заслуживает внимания", - сказал Песков.
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
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Сбербанк РоссииДмитрий ПесковГерман ГрефРоссияЭкономика
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