В Кремле оценили идею Грефа повысить зарплаты полицейским

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В Кремле считают заслуживающей внимания идею главы Сбербанка Германа Грефа увеличить зарплаты полицейским в 3-4 раза при сокращении сотрудников, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в пятницу Греф, в прошлом министр экономики, предложил поднять зарплаты в полиции в 3-4 раза, сократив соответственно численность сотрудников.
"Греф высказывает много экспертных идей, он обладает изрядным опытом и работы в правительстве, и работы в экспертных организациях, и в руководстве такого гиганта, как Сбербанк, он вовлечен во многие процессы в экономике, в инновационной деятельности в нашей стране, поэтому, конечно, его точка зрения важна, она принимается во внимание. Сейчас каких-то позиций озвучить невозможно на этот счет, но, безусловно, это заслуживает внимания", - сказал Песков.