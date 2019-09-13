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РИА Новости

Песков: Москва и Киев не обсуждали возврат задержанных украинских кораблей

13:23 13.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМалые бронированные артиллерийские катера "Никополь", "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС Украины
Малые бронированные артиллерийские катера Никополь, Бердянск и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Малые бронированные артиллерийские катера "Никополь", "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС Украины. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский пока не затрагивали вопрос возврата Украине задержанных в Керченском проливе кораблей, но его рассмотрят в рамках существующих контактов, когда поднимут эту тему, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, этот вопрос не затрагивался", - сказал Песков журналистам в пятницу.
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7 сентября, 19:50РИА Новости
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Отвечая на вопрос о том, готова ли Россия на каких-то условиях выдать Украине корабли, Песков заявил, что не готов сейчас обсуждать эту тему.
"По всей видимости, в рамках тех контактов, которые имеют место между Москвой и Киевом, этот вопрос должен быть поднят. И когда он будет поднят, он будет рассмотрен", - заключил пресс-секретарь российского лидера.
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Владимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
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