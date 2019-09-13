Песков: Москва и Киев не обсуждали возврат задержанных украинских кораблей

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский пока не затрагивали вопрос возврата Украине задержанных в Керченском проливе кораблей, но его рассмотрят в рамках существующих контактов, когда поднимут эту тему, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, этот вопрос не затрагивался", - сказал Песков журналистам в пятницу.
Отвечая на вопрос о том, готова ли Россия на каких-то условиях выдать Украине корабли, Песков заявил, что не готов сейчас обсуждать эту тему.
"По всей видимости, в рамках тех контактов, которые имеют место между Москвой и Киевом, этот вопрос должен быть поднят. И когда он будет поднят, он будет рассмотрен", - заключил пресс-секретарь российского лидера.