Пользователи соцсетей выбрали имена котятам алтайского снежного барса

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Всемирный фонд дикой природы (WWF) присвоил выбранные пользователями соцсетей имена живущим на Алтае котятам снежного барса (ирбиса), их назвали Кай и Герда, сообщили РИА Новости в Алтае-Саянском отделении Фонда.

"Теперь под именами Кай и Герда котята официально зарегистрированы в специальной электронной системе регистрации снежных барсов "Ирбис", - рассказал старший координатор Алтае-Саянского отделения WWF Александр Карнаухов.

Котята впервые были сфотографированы в 2017 году на фотоловушки, установленные на плато Укок - плоскогорье на крайнем юге Алтая. Тогда их матери была присвоена кличка Южанка. Дети оставались безымянными. Зимой 2019 года они снова попали в объектив фотокамер. После чего был инициирован конкурс на лучшее имя для барсят на страницах WWF в социальных сетях. Организаторы выбрали два имени, которые упоминались в разных соцсетях.

Подписчики предлагали варианты имен в Instagram, "Вконтакте", Facebook и "Одноклассники". Было около 300 вариантов, из которых выбраны четыре самые популярные пары. По итогам финального голосования победили имена Кай и Герда. Авторы, предложившие эти имена, получат сувениры.

Как сообщили в отделении WWF, на плато Укок обитает минимум пять особей ирбиса. Кроме Южанки и двух ее котят, камеры зафиксировали двух взрослых самцов ирбиса, один из которых может являться отцом котят.