Кремль отреагировал на заявление о новом списке по освобождению заключенных

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Новый этап взаимного освобождения заключенных и задержанных граждан между Россией и Украиной возможен, но требует подготовки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это требует начала нового процесса обмена мнениями, очень, очень кропотливой и наверняка растянутой по времени работы", — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что никто не отрицает целесообразность такого процесса, поэтому это вопрос "двусторонних контактов".

Песков также сообщил журналистам, что президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский пока не обсуждали возврат Украине кораблей, которые российская погранслужба задержала в Керченском проливе при нарушении госграницы.

Отвечая на вопрос о том, готова ли Россия на каких-то условиях выдать Украине корабли, Песков заявил, что не готов сейчас обсуждать эту тему.

"В рамках тех контактов, которые имеют место между Москвой и Киевом, этот вопрос должен быть поднят. И когда он будет поднят, он будет рассмотрен", — пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Комментируя заявление Зеленского о подготовке дорожной карты выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе с четкими сроками, Песков отметил, что Кремлю импонируют эти слова.

Он подчеркнул, что только выполнение минских договоренностей в полном объеме поможет избавиться от внутриукраинской проблемы.

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди отпущенных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных.