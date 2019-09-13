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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Кремль отреагировал на заявление о новом списке по освобождению заключенных

13:20 13.09.2019 (обновлено: 14:13 13.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБольшой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Новый этап взаимного освобождения заключенных и задержанных граждан между Россией и Украиной возможен, но требует подготовки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Это требует начала нового процесса обмена мнениями, очень, очень кропотливой и наверняка растянутой по времени работы", — сказал представитель Кремля.
Он добавил, что никто не отрицает целесообразность такого процесса, поэтому это вопрос "двусторонних контактов".
Песков также сообщил журналистам, что президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский пока не обсуждали возврат Украине кораблей, которые российская погранслужба задержала в Керченском проливе при нарушении госграницы.
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Отвечая на вопрос о том, готова ли Россия на каких-то условиях выдать Украине корабли, Песков заявил, что не готов сейчас обсуждать эту тему.
"В рамках тех контактов, которые имеют место между Москвой и Киевом, этот вопрос должен быть поднят. И когда он будет поднят, он будет рассмотрен", — пояснил пресс-секретарь российского лидера.
Комментируя заявление Зеленского о подготовке дорожной карты выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе с четкими сроками, Песков отметил, что Кремлю импонируют эти слова.
Он подчеркнул, что только выполнение минских договоренностей в полном объеме поможет избавиться от внутриукраинской проблемы.
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Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди отпущенных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных.
Представитель МИД Мария Захарова накануне сообщила, что Москва "достаточно давно" передала Киеву свои предложения по возврату трех задержанных в Керченском проливе кораблей, но ответа пока не получила.
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Освобождение задержанных россиян и украинцевДмитрий ПесковРоссияУкраинаВ мире
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