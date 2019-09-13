Кремль оценил призыв Зеленского сохранять санкции против России

"Негативно. Есть набор, вы знаете, может быть, они уже стали тривиальными, таких тезисов по санкциям. Этот набор уже неоднократно доказал свою правоту. Это обоюдоострое оружие не приносит никому пользу, не помогает решить проблему, противоречит международному праву, размывает нормы международного права и в целом не несет ничего хорошего ни тем странам, против кого объявляют санкции, ни тем странам, которые объявляют санкции", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос об отношении Кремля к призыву президента Украины к западным странам сохранить санкции против России.