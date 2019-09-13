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РИА Новости

Кремль оценил призыв Зеленского сохранять санкции против России

13:41 13.09.2019 (обновлено: 14:26 13.09.2019)
13337
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В Кремле негативно оценивают слова президента Украины Владимира Зеленского в поддержку сохранения санкций против РФ за Крым и отмечают, что такие меры - обоюдоострое оружие, которое не приносит ничего хорошего ни одной из сторон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее украинский лидер заявил, что единственный путь к достижению мира в Донбассе – это дипломатия. Он считает, что санкции против России должны быть сохранены до установления мира в Донбассе.
"Негативно. Есть набор, вы знаете, может быть, они уже стали тривиальными, таких тезисов по санкциям. Этот набор уже неоднократно доказал свою правоту. Это обоюдоострое оружие не приносит никому пользу, не помогает решить проблему, противоречит международному праву, размывает нормы международного права и в целом не несет ничего хорошего ни тем странам, против кого объявляют санкции, ни тем странам, которые объявляют санкции", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос об отношении Кремля к призыву президента Украины к западным странам сохранить санкции против России.
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская перед началом первого заседания осенней сессии
Вчера, 13:02РИА Новости
Поклонская предложила Зеленскому заняться йогой вместо планов вернуть Крым
13190357
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Владимир ЗеленскийДмитрий ПесковКрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
...реакция?!..реакция бла,бла,бла.И не надо нам тут ля-ля!!!
13 сентября, 14:08
aleksandr63s2
19101408
Песков назвал санкции «обоюдоострым оружием», которое «не приносит никому пользу, не помогает решить проблему, противоречит международному праву, размывает нормы международного права и в целом не несет ничего хорошего». Кто бы говорил о нормах международного права.
13 сентября, 15:04
Lenin Бессмертный
7210016
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