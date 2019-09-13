В Сочи Путин и Нетаньяху не обсуждали планы Израиля по Иорданской долине

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Вопрос установления суверенитета Израиля над Иорданской долиной на встрече президента России Владимира Путина и израильского премьера Биньямина Нетаньяху в Сочи не обсуждался, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин и Нетаньяху встретились в Сочи 12 сентября.
12 сентября, 01:23РИА НовостиВ ООН раскритиковали планы Израиля по Иорданской долине
Ранее Нетаньяху объявил о том, что израильское правительство распространит суверенитет Израиля на Иорданскую долину. Первые шаги Нетаньяху намерен предпринять сразу после формирования нового кабинета министров после выборов в кнессет 22-го созыва, которые пройдут 17 сентября.
"Нет, эта тема не затрагивалась", - сказал Песков в ответ на вопрос, обсуждались ли на встрече планы Израиля по Иорданской долине.