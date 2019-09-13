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РИА Новости

Если школам важен дресс-код, его надо прописать, считает Кузнецова

13:19 13.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, говоря о конфликте в одной из школ Красноярского края из-за прически ученика, заявила, что если администрации учебного заведения важен дресс-код, то его надо утвердить, чтобы исключить субъективный подход к оценке внешнего вида учащихся.
Ранее управление СК по Красноярскому краю начало проверку после конфликта учителей и ученика в школе Сосновоборска из-за прически мальчика. По информации ведомства, 5 сентября ученику четвертого класса учитель сделал замечание из-за его прически, после чего в беседе с родителями администрация школы предложила перевести сына на домашнее обучение, если они не готовы выполнять требования педагога. Министерство образования региона направило предостережение школе, министр образования края Светлана Маковская извинилась перед родителями школьника, сообщили РИА Новости в ведомстве.
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"К сожалению, это не первая история, когда прическа или другие элементы внешнего вида вызывают возмущение администрации образовательного учреждения. В чем главный успех решения этого вопроса, а также последующих? В последовательной позиции администрации школы. Если требования к внешнему виду важны для школы, то они должны быть прописаны, с ними должны быть ознакомлены родители, дети, администрация школы, чтобы не было субъективного подхода... Требования, если они есть и вырабатываются школьным сообществом, должны быть приняты и информация об этих требованиях должна быть у каждого члена коллектива",- приводит слова Кузнецовой ее пресс-служба.
Омбудсмен подчеркнула, что если требования не были сформулированы, то никаких последствий для ребенка быть не должно.
В ряде СМИ и социальных сетях случай в Сосновоборске вызвал бурную реакцию. Местные телеканалы сообщили, что мальчик занимается футболом и такую прическу сделал, так как ее носит его кумир - футболист Златан Ибрагимович. Школьника поддержали в социальных сетях – пользователи начали выкладывать фото со своими стрижками и рассказывать истории о них.
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Анна КузнецоваКрасноярский крайОбщество
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