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РИА Новости

В рамках акции по восстановлению сибирских лесов высадили 20 тысяч деревьев

13:15 13.09.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевВид на тайгу
Вид на тайгу
© РИА Новости / Александр Кряжев
Вид на тайгу. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 13 сен – РИА Новости. Первые 20 тысяч сосен и лиственниц высадили в пятницу сотрудники авиакомпании S7 Airlines и волонтеры в рамках инициативы по восстановлению сибирских лесов, которые в этом году серьезно пострадали от пожаров.
В августе авиакомпания S7 Airlines временно вернула свое прежнее название "Сибирь" для сохранения и восполнения сибирской тайги. С 1 августа с каждого билета по сибирским регионам, проданного через сайт или мобильное приложение, перечислялось по 100 рублей на посадку деревьев. В сентябре в компании вернулись к прежнему бренду после того, как в фонде накопилось достаточно средств для посадки миллиона деревьев.
"В этом году, когда такое огромное количество сибирского леса было уничтожено огнем, привлечь внимание к этой проблеме очень важно. За месяц авиакомпания собрала деньги для высадки 1 миллиона саженцев и символично, что старт акции проходит сегодня здесь, в Новосибирской области. Только сегодня на этой деляне будет высажено 20 тысяч саженцев - это 5 гектаров", - сказал перед посадкой губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Он отметил, что в рамках акции авиакомпании в Новосибирской области деревья буду высажены на территории Коченевского и Сузунского лесничеств на площади 22 гектара.
Владимир Бурматов
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"Мы организовали сбор денег и посадку вместе с волонтерами и со всеми, кто хочет в этом поучаствовать. Программа рассчитана на несколько лет. Сибирь большая и нам есть, где поработать, но, конечно, наш дом Новосибирск и начать отсюда нам было правильно и честно. Дальше будут другие города", - сказал журналистам председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
Ранее Рослесхоз сообщил, что в РФ в этом году горели леса на площади около 9 миллионов гектаров. Особо сложная ситуация наблюдалась в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии.
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