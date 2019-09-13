В рамках акции по восстановлению сибирских лесов высадили 20 тысяч деревьев

НОВОСИБИРСК, 13 сен – РИА Новости. Первые 20 тысяч сосен и лиственниц высадили в пятницу сотрудники авиакомпании S7 Airlines и волонтеры в рамках инициативы по восстановлению сибирских лесов, которые в этом году серьезно пострадали от пожаров.

В августе авиакомпания S7 Airlines временно вернула свое прежнее название "Сибирь" для сохранения и восполнения сибирской тайги. С 1 августа с каждого билета по сибирским регионам, проданного через сайт или мобильное приложение, перечислялось по 100 рублей на посадку деревьев. В сентябре в компании вернулись к прежнему бренду после того, как в фонде накопилось достаточно средств для посадки миллиона деревьев.

"В этом году, когда такое огромное количество сибирского леса было уничтожено огнем, привлечь внимание к этой проблеме очень важно. За месяц авиакомпания собрала деньги для высадки 1 миллиона саженцев и символично, что старт акции проходит сегодня здесь, в Новосибирской области. Только сегодня на этой деляне будет высажено 20 тысяч саженцев - это 5 гектаров", - сказал перед посадкой губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он отметил, что в рамках акции авиакомпании в Новосибирской области деревья буду высажены на территории Коченевского и Сузунского лесничеств на площади 22 гектара.

"Мы организовали сбор денег и посадку вместе с волонтерами и со всеми, кто хочет в этом поучаствовать. Программа рассчитана на несколько лет. Сибирь большая и нам есть, где поработать, но, конечно, наш дом Новосибирск и начать отсюда нам было правильно и честно. Дальше будут другие города", - сказал журналистам председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.