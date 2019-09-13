Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-13T13:12Z
https://ria.ru/20190913/1558654033.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155659/76/1556597695_0:456:2829:2047_1036x0_80_0_0_31dfcaa00a580567b31f8c21d155799b.jpg
РИА Новости

В Красноярске маршрутка сбила двух женщин на переходе

13:12 13.09.2019
520
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 13 сен - РИА Новости. Маршрутный автобус сбил двух женщин на пешеходном переходе в Красноярске, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.
"По предварительной информации, сегодня в 08.15 (04.15 мск) в районе дома №126 по улице Карла Маркса водитель маршрутного автобуса №64 совершил наезд на двух пешеходов - женщин 1955 и 1961 годов рождения, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходы получили серьезные травмы, в настоящее время они госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Состояние пострадавших выясняется. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.
Департамент транспорта мэрии Красноярска организовал служебную проверку на предприятии, где работает водитель. Проверяется соблюдение необходимых требований для выпуска транспорта и водителя на линию. На время проведения проверки водитель отстранён от работы.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
5 сентября, 19:26РИА Новости
В Волгоградской области автомобиль сбил двоих детей на переходе около школы
300220
Обсудить 0
МВД РФКрасноярский крайКрасноярскПроисшествия
Рекомендуем
Юлия Шарко
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА
Новости
Собчак и Богомолов поженились
Собчак и Богомолов поженились
Храм Христа Спасителя
В РПЦ прокомментировали правила проверок безопасности религиозных объектов
Енот Тема из Кемерово
Еноту Теме из Кемерово наняли диетолога
Лента
новостей
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Суд сделал закрытым процесс об издевательствах в училище в Петрозаводске
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Казани женщина с ребенком выпали из автобуса
Автомобиль полиции на дороге
На севере Красноярского края опрокинулся автобус
Пульт от телевизора
США предоставили Украине оборудование для теле- и радиовещания в Донбассе
Ирина Алашкевич
В Кремле прокомментировали ситуацию с оскорбившей жителей Тулуна чиновницей
Пожарный
В Ступино рабочие повредили газовую трубу
Президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин
Костин в шутку предложил подарить банк "ФК Открытие" Альфа-банку
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Белгородской области мужчина ранил трех полицейских
Вход на станцию метро Repubblica в Риме
В римском метро пассажирам пришлось идти по тоннелям из-за сбоя
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
01:02Роскосмос продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР
01:00Сноуден рассказал о тайной свадьбе в России
00:43Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:21Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности
00:11МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
00:09Кандидат на выборах главы Туниса вышел из гонки в пользу главы Минобороны
23:53Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном
23:51В горсовете Днепра прошли обыски
23:50В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле
23:48Во Франции Жана-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств
23:44Новый глава исполкома ОНФ надеется проработать на посту как можно дольше
23:41В Греции осудили евродепутата и экс-депутата ультраправой "Золотой зари"
23:38В Петербурге полностью восстановили электроснабжение после ЧП на подстанции
23:13Голливудской актрисе Хаффман вынесли приговор за мошенничество
22:56Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
22:49Прокат первого сирийского фильма о захвате Пальмиры отложили из-за критики
22:43Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
22:39Эрдоган отметил дружественный подход России в поставках C-400
22:38СМИ: Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Лента новостейМолния