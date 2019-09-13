В Красноярске маршрутка сбила двух женщин на переходе

КРАСНОЯРСК, 13 сен - РИА Новости. Маршрутный автобус сбил двух женщин на пешеходном переходе в Красноярске, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.
"По предварительной информации, сегодня в 08.15 (04.15 мск) в районе дома №126 по улице Карла Маркса водитель маршрутного автобуса №64 совершил наезд на двух пешеходов - женщин 1955 и 1961 годов рождения, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходы получили серьезные травмы, в настоящее время они госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Состояние пострадавших выясняется. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.
Департамент транспорта мэрии Красноярска организовал служебную проверку на предприятии, где работает водитель. Проверяется соблюдение необходимых требований для выпуска транспорта и водителя на линию. На время проведения проверки водитель отстранён от работы.