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РИА Новости

Интерпол перенаправил запрос о Смоленкове в национальные ведомства

13:09 13.09.2019
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© AP Photo / Laurent CiprianiШтаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция
Штаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция
© AP Photo / Laurent Cipriani
Штаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция. Архивное фото
ПАРИЖ, 13 сен - РИА Новости. Интерпол не стал комментировать информацию о якобы информаторе американских спецслужб Олеге Смоленкове и посоветовал обратиться к "соответствующим национальным органам".
"Когда и если одна из стран-членов организации делится информацией с Интерполом, это остается в собственности этой страны. Интерпол не предоставляет информации о конкретных случаях или лицах, за исключением особых обстоятельств и с одобрения затронутой страны. В том, что касается вашего запроса, мы советуем вам обратиться к соответствующим национальным властям", - сообщили в пресс-службе Интерпола в ответ на просьбу подтвердить получение российского запроса по Смоленкову и прокомментировать ситуацию вокруг него.
Чиновники
10 сентября, 16:32Радио
Источник: "агент США" Смоленков был завхозом и любил выпить
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что спецслужбы США в рамках секретной операции, якобы проведенной в 2017 году, вывезли из РФ своего информатора, близкого к российским властям. Как утверждает телеканал, информатор был "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства". При этом президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно об этой истории.
Между тем в СМИ появилась информация, что речь идет об Олеге Смоленкове, якобы работавшем, в частности, в посольстве России в США и аппарате правительства России. Публиковались также данные, что Смоленков якобы работал в управлении делами президента России, но РИА Новости там опровергли эти сведения.
Комментируя ситуацию вокруг Смоленкова, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва запросила Вашингтон по линии Интерпола о его местонахождении.
Дом в Стаффорде, где предположительно проживал бежавший в США Олег Смоленков
11 сентября, 12:14Сказано в эфире
"Слитый агент". Эксперт назвал причины шумихи в США вокруг Олега СмоленковаСоседи рассказали о семье "агента США" Олега Смоленкова. В эфире радио Sputnik член Совета по внешней и оборонной политике РФ Александр Михайлов прокомментировал историю вокруг "американского информатора".
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Олег СмоленковСкандал вокруг "агента США" СмоленковаМария ЗахароваДональд ТрампМИД РФИнтерполМоскваРоссияСШАВ мире
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