Интерпол перенаправил запрос о Смоленкове в национальные ведомства

ПАРИЖ, 13 сен - РИА Новости. Интерпол не стал комментировать информацию о якобы информаторе американских спецслужб Олеге Смоленкове и посоветовал обратиться к "соответствующим национальным органам".

"Когда и если одна из стран-членов организации делится информацией с Интерполом, это остается в собственности этой страны. Интерпол не предоставляет информации о конкретных случаях или лицах, за исключением особых обстоятельств и с одобрения затронутой страны. В том, что касается вашего запроса, мы советуем вам обратиться к соответствующим национальным властям", - сообщили в пресс-службе Интерпола в ответ на просьбу подтвердить получение российского запроса по Смоленкову и прокомментировать ситуацию вокруг него.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что спецслужбы США в рамках секретной операции, якобы проведенной в 2017 году, вывезли из РФ своего информатора, близкого к российским властям. Как утверждает телеканал, информатор был "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства". При этом президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно об этой истории.

Между тем в СМИ появилась информация, что речь идет об Олеге Смоленкове, якобы работавшем, в частности, в посольстве России в США и аппарате правительства России. Публиковались также данные, что Смоленков якобы работал в управлении делами президента России, но РИА Новости там опровергли эти сведения.