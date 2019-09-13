В лондонском аэропорту задержали десять экоактивистов

ЛОНДОН, 13 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские экоактивисты из движения Extinction Rebellion попытались нарушить работу лондонского аэропорта Хитроу, запустив близ него беспилотники. Как сообщило движение в своем Британские экоактивисты из движения Extinction Rebellion попытались нарушить работу лондонского аэропорта Хитроу, запустив близ него беспилотники. Как сообщило движение в своем Twitter , удалось запустить один дрон, задержаны десять участников акции, получившей название Heathrow Pause.

"Этим утром задержаны десять человек. Как минимум один беспилотник поднялся в воздух в закрытой зоне у аэропорта Хитроу. Рейсы не отменялись, но у нас есть еще операторы беспилотников, которые заставят Хитроу играть по их правилам", - говорится в заявлении.

На данный момент все рейсы из аэропорта выполняются по расписанию, полеты не приостанавливались.

Скотланд-Ярд заявил, что были задержаны девять человек, еще один активист - бывший паралимпиец Джеймс Браун - сам сдался полиции во втором терминале аэропорта, заявив, что завершил свою миссию. Семерых активистов задержали накануне, двоих - в пятницу утром.