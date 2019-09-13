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РИА Новости

В лондонском аэропорту задержали десять экоактивистов

13:06 13.09.2019
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© РИА Новости / Владимир СергеевДиспетчерская вышка аэропорта "Хитроу" в Лондоне
Диспетчерская вышка аэропорта Хитроу в Лондоне
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Диспетчерская вышка аэропорта "Хитроу" в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 13 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские экоактивисты из движения Extinction Rebellion попытались нарушить работу лондонского аэропорта Хитроу, запустив близ него беспилотники. Как сообщило движение в своем Twitter, удалось запустить один дрон, задержаны десять участников акции, получившей название Heathrow Pause.
"Этим утром задержаны десять человек. Как минимум один беспилотник поднялся в воздух в закрытой зоне у аэропорта Хитроу. Рейсы не отменялись, но у нас есть еще операторы беспилотников, которые заставят Хитроу играть по их правилам", - говорится в заявлении.
На данный момент все рейсы из аэропорта выполняются по расписанию, полеты не приостанавливались.
Скотланд-Ярд заявил, что были задержаны девять человек, еще один активист - бывший паралимпиец Джеймс Браун - сам сдался полиции во втором терминале аэропорта, заявив, что завершил свою миссию. Семерых активистов задержали накануне, двоих - в пятницу утром.
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В июле экологи-активисты блокировали вход на бетонный завод. На этой акции полиция задержала шестерых активистов. В апреле борцы с загрязнением окружающей среды проводили митинги в разных частях Лондона, перекрывая движение транспорта. Extinction Rebellion обещала, что если власти не пойдут на переговоры, участники акций будут вносить еще больший беспорядок в жизнь британской столицы.
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