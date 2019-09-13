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РИА Новости
Культура

Собчак и Богомолов поженились

13:03 13.09.2019 (обновлено: 17:23 13.09.2019)
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов поженились.
Церемония бракосочетания состоялась в Грибоедовском загсе, куда пара приехала на черном катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас".
Собчак также опубликовала фотографии с церемонии в своем Telegram-канале и в Instagram. По ее словам, свидетелем со стороны невесты стал художник Андрей Бартенев.
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На кадрах, опубликованных Пятым каналом, видно, как новобрачные выходят из загса и садятся в салон автомобиля, игнорируя вопросы журналистов.
По данным СМИ, празднование торжества должно состояться в торговом комплексе "Петровский пассаж" и обойдется молодоженам как минимум в 16 миллионов рублей.
Также сообщалось, что среди приглашенных на свадьбу будут Федор Бондарчук, Константин Эрнст, Рената Литвинова, певица Земфира, Игорь Верник и дизайнер Ульяна Сергеенко.
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КультураШоу-бизнесКонстантин БогомоловКсения СобчакОбщество
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