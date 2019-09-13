Собчак и Богомолов поженились

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов поженились.

Церемония бракосочетания состоялась в Грибоедовском загсе, куда пара приехала на черном катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас".

Собчак также опубликовала фотографии с церемонии в своем Telegram-канале и в Instagram. По ее словам, свидетелем со стороны невесты стал художник Андрей Бартенев.

На кадрах, опубликованных Пятым каналом , видно, как новобрачные выходят из загса и садятся в салон автомобиля, игнорируя вопросы журналистов.

По данным СМИ, празднование торжества должно состояться в торговом комплексе "Петровский пассаж" и обойдется молодоженам как минимум в 16 миллионов рублей.