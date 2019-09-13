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РИА Новости

Heinlein Support не получала запрос Роскомнадзора о работе сервиса Mailbox

13:03 13.09.2019 (обновлено: 14:54 13.09.2019)
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CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
CC0 / TBIT /
БЕРЛИН, 13 сен - РИА Новости. В компании Heinlein Support GmbH не получали официальных запросов от Роскомнадзора относительно работы почтового сервиса Mailbox.org, заявил РИА Новости исполнительный директор и основатель Mailbox.org Пер Хайнлайн.
"Нам ничего не известно о соответствующих запросах Роскомнадзора, мы удивлены происходящим, узнали об этом из СМИ, не знаем точно, о чем идет речь", - заявил Хайнлайн.
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Отвечая на вопрос о том, получала ли ранее Heinlein Support GmbH обращения со стороны Роскомнадзора, Хайнлайн сказал, что сервис не получал "официальных обращений с российской стороны либо с немецкой стороны в рамках запроса о правовой помощи".
Ранее пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил РИА Новости, что ведомство готовит и в скором времени направит в суд документы о блокировке двух почтовых сервисов, Mailbox.org и Scryptmail.com, которые не предоставили данные для включения в реестр организаторов распространения информации. По данным издания РБК, Роскомнадзор во втором квартале 2019 года по просьбе ФСБ направил требования о предоставлении этих данных в компании Heinlein Support GmbH, которая владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org, и Scryptmail LLC, управляющую почтовым сервисом Scryptmail.com.
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В заявлении, опубликованном в пятницу на сайте Mailbox.org, сообщается, что компания "будет отвечать на законные запросы властей о предоставлении информации", однако "они должны соответствовать немецкой и европейской правовой базе". Подчеркивается, что Mailbox.org "ни в коем случае не будет незаконно раскрывать данные своих пользователей местным или иностранным властям", поэтому "каждый запрос на информацию всегда будет проверяться юристами, специализирующимися в данной области".
Отмечается, что компания намерена сотрудничать с компетентными органами по факту "преступной активности" некоторых пользователей и "блокировать эти аккаунты после очень тщательной проверки в каждом отдельном случае".
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Берлин (земля)РоскомнадзорФСБ РФРБК (медиагруппа)Берлин (город)Общество
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