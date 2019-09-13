Решение суда ЕС по Opal может быть обжаловано, сообщил источник

БРЮССЕЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Решение суда ЕС по газопроводу Opal с процедурной точки может быть обжаловано, однако апелляция, если она и поступит, не приостановит выполнение решения, за исключением случаев, когда с этой целью подается отдельное прошение, заявил РИА Новости в пятницу источник в судебной инстанции.
Трибунал суда ЕС, являющийся звеном первой инстанции, отменил во вторник решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности.
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"Это решение Трибунала. В отношении него может быть подана апелляция, тогда дело рассматривается Судом правосудия в рамках структуры Суда ЕС. Стороны имеют возможность обжаловать решение в течение двух месяцев и десяти дней с момента уведомления о нем", - заявил собеседник агентства.
При этом он подчеркнул, что апелляционное обращение само по себе не имеет приостанавливающей силы. "За исключением случаев, когда подается ходатайство о приостановлении исполнения решения Трибунала, оно подлежит исполнению", - сказал источник.
Трибунал Суда ЕС (или Общий суд) состоит из 46 судей, кандидатуры которых внесены странами ЕС. Вышестоящая инстанция, Суд правосудия, состоит из 28 судей и 11 так называемых "генеральных адвокатов".
Апелляции по вопросам права могут подаваться в Суд правосудия только на решения и постановления Общего суда (Трибунала). Если апелляция считается приемлемой и обоснованной, Суд правосудия может отменить решение Трибунала. При этом в ряде случаев вышестоящая инстанция может сама вынести решение по делу. В противном случае она передает дело обратно в Общий суд.
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