Решение суда ЕС по Opal может быть обжаловано, сообщил источник

БРЮССЕЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Решение суда ЕС по газопроводу Opal с процедурной точки может быть обжаловано, однако апелляция, если она и поступит, не приостановит выполнение решения, за исключением случаев, когда с этой целью подается отдельное прошение, заявил РИА Новости в пятницу источник в судебной инстанции.

Трибунал суда ЕС, являющийся звеном первой инстанции, отменил во вторник решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности.

"Это решение Трибунала. В отношении него может быть подана апелляция, тогда дело рассматривается Судом правосудия в рамках структуры Суда ЕС. Стороны имеют возможность обжаловать решение в течение двух месяцев и десяти дней с момента уведомления о нем", - заявил собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что апелляционное обращение само по себе не имеет приостанавливающей силы. "За исключением случаев, когда подается ходатайство о приостановлении исполнения решения Трибунала, оно подлежит исполнению", - сказал источник.

Трибунал Суда ЕС (или Общий суд) состоит из 46 судей, кандидатуры которых внесены странами ЕС. Вышестоящая инстанция, Суд правосудия, состоит из 28 судей и 11 так называемых "генеральных адвокатов".