Эмира Кувейта выписали из больницы в США

ДОХА, 13 сен - РИА Новости. Эмир Кувейта Сабах Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах выписался из больницы в США, где проходил медицинское обследование, не попав из-за этого на встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщил Кувейтскому госагентству новостей министр по делам канцелярии эмира Али Джарах ас-Сабах.
"Его превосходительство эмир страны шейх Сабах Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах, да хранит его Аллах, покинул одну из американских больниц после завершения медицинского обследования", - сказал министр, уточнив, что эмир выписался в четверг вечером.
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Ранее представитель Белого дома президент США Дональд Трамп пожелал быстрого выздоровления эмиру Кувейта после того, как был проинформирован, что правитель эмирата вынужден отложить визит в Белый дом из-за госпитализации.
Ранее сообщалось, что встреча между эмиром Кувейта шейхом Сабахом ас-Сабахом и президентом США Дональдом Трампом будет перенесена в связи с медицинским обследованием 90-летнего правителя ближневосточного эмирата.