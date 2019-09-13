Эмира Кувейта выписали из больницы в США

Дональд Трамп во время встречи с эмиром Кувейта — шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото

Дональд Трамп во время встречи с эмиром Кувейта — шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом в Овальном кабинете Белого дома

© AP Photo / Evan Vucci Дональд Трамп во время встречи с эмиром Кувейта — шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом в Овальном кабинете Белого дома

ДОХА, 13 сен - РИА Новости. Эмир Кувейта Сабах Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах выписался из больницы в США, где проходил медицинское обследование, не попав из-за этого на встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщил Эмир Кувейта Сабах Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах выписался из больницы в США, где проходил медицинское обследование, не попав из-за этого на встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщил Кувейтскому госагентству новостей министр по делам канцелярии эмира Али Джарах ас-Сабах.

"Его превосходительство эмир страны шейх Сабах Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах, да хранит его Аллах, покинул одну из американских больниц после завершения медицинского обследования", - сказал министр, уточнив, что эмир выписался в четверг вечером.

Ранее представитель Белого дома президент США Дональд Трамп пожелал быстрого выздоровления эмиру Кувейта после того, как был проинформирован, что правитель эмирата вынужден отложить визит в Белый дом из-за госпитализации.