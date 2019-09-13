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РИА Новости

Сервисы, которым грозит блокировка, неинтересны россиянам, считает эксперт

12:58 13.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРабота за компьютером
Работа за компьютером
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Почтовые сервисы Scryptmail и Mailbox, которые могут быть заблокированы в России из-за несоблюдения законодательства, пользуются небольшим интересом у россиян, прокомментировал РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
"Эти сайты с немецкими хранилищами имеют минимальный интерес со стороны россиян. Однако если есть вопрос именно к этим сервисам от Роскомнадзора, вероятно, есть весомое обоснование", - сказал эксперт.
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Ранее в пятницу пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил РИА Новости, что ведомство готовит и в скором времени направит в суд документы о блокировке этих двух почтовых сервисов, которые не предоставили данные для включения в реестр организаторов распространения информации. По данным издания РБК, Роскомнадзор во втором квартале 2019 года по просьбе ФСБ направил требования о предоставлении этих данных в компании Heinlein Support GmbH, которая владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org, и Scryptmail LLC, управляющую почтовым сервисом Scryptmail.com.
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РоскомнадзорРоссияОбщество
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