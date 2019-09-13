Сервисы, которым грозит блокировка, неинтересны россиянам, считает эксперт

"Эти сайты с немецкими хранилищами имеют минимальный интерес со стороны россиян. Однако если есть вопрос именно к этим сервисам от Роскомнадзора, вероятно, есть весомое обоснование", - сказал эксперт.

Ранее в пятницу пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил РИА Новости, что ведомство готовит и в скором времени направит в суд документы о блокировке этих двух почтовых сервисов, которые не предоставили данные для включения в реестр организаторов распространения информации. По данным издания РБК, Роскомнадзор во втором квартале 2019 года по просьбе ФСБ направил требования о предоставлении этих данных в компании Heinlein Support GmbH, которая владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org, и Scryptmail LLC, управляющую почтовым сервисом Scryptmail.com.