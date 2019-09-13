Большинство россиян не будут брать кредит в ближайшее время, показал опрос

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Почти 90% россиян не планируют брать кредит в течение ближайшего года, свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения Почти 90% россиян не планируют брать кредит в течение ближайшего года, свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ)

Согласно данным опроса, только 10% россиян собираются в течение ближайшего года взять кредит, 88% не собираются этого делать. Еще 2% затруднились ответить.

По результатам исследования, у 67% россиян на сегодняшний день есть кредит, по которому надо выплачивать деньги. При этом большая часть из них (12%) выплачивает потребительский кредит в магазине, 9% пользуется кредитными картами, 8% - кредитом на неотложные нужды (ремонт, свадьба, лечение). Еще 6% россиян пользуются ипотечным кредитом, 2% выплачивают кредит на покупку автомобиля. Наименее популярные виды кредитов - заем в микрофинансовой организации (пользуются 1%), кредиты на развитие бизнеса и на образование (менее 1%).

В том, что кредиты чаще усложняют людям жизнь, уверены 66% россиян. При этом 25% из них недовольны высокими процентами по кредиту, 10% считают кредит "кабалой", 8% отмечают, что у людей не хватает денег на выплаты по кредиту. Еще 7% недовольны тем, что кредит трудно выплачивать, 5% не нравится отсутствие уверенности в завтрашнем дне и дополнительная нагрузка на семейный бюджет.

В том, что кредиты делают жизнь лучше, уверены 18% россиян. Они объясняют свою позицию тем, что появляется возможность купить то, на что не хватает денег (6%), и тем, что при помощи кредитов можно сразу совершить покупку и пользоваться ею (5%).

По данным опроса ФОМ, большая часть россиян (76%) считают, что брать кредит нужно только в случае острой необходимости. 14% россиян считают кредит нормальной практикой, причем количество таких граждан не изменилось по сравнению с прошлым годом.

При этом большинство россиян (82%) уверены, что не возвращать кредит недопустимо ни в каком случае, 12% опрошенных считают, что бывают ситуации, оправдывающие невозвращение кредита. 55% участников опроса считают, что государство должно помогать заемщикам с выплатой кредитов только в исключительных случаях, 22% уверены, что государство должно помогать всегда. 16% опрошенных полагают, что заемщики должны решать проблему с выплатой сами.