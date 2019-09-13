Путин отметил вклад работников "НПО машиностроения" в развитие ВТС

"За прошедшие годы несколько поколений работников корпорации внесли значимый вклад в укрепление оборонного потенциала страны, развитие национальной программы по освоению космического пространства, многое сделали для наращивания сотрудничества с иностранными государствами в военно-технической сфере", - говорится в поздравлении.