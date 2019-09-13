Путин отметил вклад работников "НПО машиностроения" в развитие ВТС

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием коллектив "Военно-промышленной корпорации "НПО машиностроения", отметив их вклад в наращивание сотрудничества с иностранными государствами в военно-технической сфере, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"За прошедшие годы несколько поколений работников корпорации внесли значимый вклад в укрепление оборонного потенциала страны, развитие национальной программы по освоению космического пространства, многое сделали для наращивания сотрудничества с иностранными государствами в военно-технической сфере", - говорится в поздравлении.
Выполняя ответственные задачи, создавая технику XXI века, коллектив опирается на опыт и трудовые традиции своих предшественников, честно и добросовестно служат России, отметил президент, пожелав работникам НПО новых успехов.
Подмосковное НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") - разработчик гиперзвукового боевого блока "Авангард" и межконтинентальных баллистических ракет "Стилет".