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РИА Новости

Путин отметил вклад работников "НПО машиностроения" в развитие ВТС

12:51 13.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием коллектив "Военно-промышленной корпорации "НПО машиностроения", отметив их вклад в наращивание сотрудничества с иностранными государствами в военно-технической сфере, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"За прошедшие годы несколько поколений работников корпорации внесли значимый вклад в укрепление оборонного потенциала страны, развитие национальной программы по освоению космического пространства, многое сделали для наращивания сотрудничества с иностранными государствами в военно-технической сфере", - говорится в поздравлении.
Выполняя ответственные задачи, создавая технику XXI века, коллектив опирается на опыт и трудовые традиции своих предшественников, честно и добросовестно служат России, отметил президент, пожелав работникам НПО новых успехов.
Подмосковное НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") - разработчик гиперзвукового боевого блока "Авангард" и межконтинентальных баллистических ракет "Стилет".
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Владимир ПутинРоссияНПО МашиностроенияБезопасность
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