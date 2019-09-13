Опрос показал, как родители оценили организацию отдыха детей в Подмосковье

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Итоги опроса об удовлетворенности родителей организацией детского отдыха в Подмосковье говорят о том, что 86,5% родителей оценили её положительно, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

"У нас 86,5% родителей оценили детский отдых на "4" и "5", 9,5% родителей поставили "3". Больше половины оценили на "5" организацию питания", - рассказала Мишонова журналистам об итогах опроса, в ходе которого родители оценивали организацию детского отдыха и оздоровления в Подмосковье.

Также детский омбудсмен отметила, что большинство родителей положительно оценили обеспечение безопасности детей на территории детских лагерей и уровень подготовки персонала.