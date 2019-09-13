Опрос показал, как родители оценили организацию отдыха детей в Подмосковье

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Итоги опроса об удовлетворенности родителей организацией детского отдыха в Подмосковье говорят о том, что 86,5% родителей оценили её положительно, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
"У нас 86,5% родителей оценили детский отдых на "4" и "5", 9,5% родителей поставили "3". Больше половины оценили на "5" организацию питания", - рассказала Мишонова журналистам об итогах опроса, в ходе которого родители оценивали организацию детского отдыха и оздоровления в Подмосковье.
Также детский омбудсмен отметила, что большинство родителей положительно оценили обеспечение безопасности детей на территории детских лагерей и уровень подготовки персонала.
Опрос родителей был реализован по инициативе уполномоченного по правам ребенка в Московской области в рамках Общественного мониторинга организации отдыха, оздоровления и занятости детей в период летней оздоровительной кампании 2019 года. Подобный опрос впервые проводился по инициативе подмосковного детского омбудсмена в прошлом году — в нем приняли участие 500 человек из 24 муниципальных образований.