В Ступино рабочие повредили газовую трубу

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Газовую трубу диаметром 219 миллиметров повредили в пятницу днем при проведении ремонтных работ в Ступино Московской области, высота горения газа достигает двух метров, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС РФ.

"Поступило сообщение о возгорании газа при проведении ремонтных работ на улице Андропова в Ступино между домами 65 и 67", - сказал собеседник агентства.

По его словам, поврежденная газовая труба диаметром 219 миллиметров низкого давления залегает на глубине 1,5 метра. Высота огненного столба составляет два метра.