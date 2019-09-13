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РИА Новости

Украина планирует купить у США противотанковые комплексы Javelin

12:46 13.09.2019
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© Фото : U.S. Army / Charles RosemondАмериканский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin
Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin
© Фото : U.S. Army / Charles Rosemond
Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin. Архивное фото
КИЕВ, 13 сен - РИА Новости. Минобороны Украины сообщило, что планирует в этом году купить у США противотанковые ракетные комплексы Javelin.
"Министерством обороны Украины, начиная с 2019 года, запланированы прямые закупки противотанковых ракетных комплексов производства США Javelin и ракет к ним по программе правительства США FMS (программа продажи вооружения и военной техники вооруженным силам иностранных государств)", - приводит сообщение министерства агентство УНН.
При этом точное число комплексов и сумма сделки не указываются.
В Минобороны добавили, что вопрос контроля применения Украиной Javelin со стороны США засекречен.
Украинский военный
Вчера, 09:08Сказано в эфире
Деструктивное решение. США разморозили $400 млн на военную помощь УкраинеВашингтон разблокировал почти 400 миллионов долларов на военную помощь Киеву. Как отметил в эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, это может увести украинские власти от решения проблем.
Администрация США в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны, отказывалась это делать. Javelin уже доставлены на Украину.
РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.
Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.
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Javelin (ПТРК)СШАУкраинаВ мире
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