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РИА Новости

Силовики шесть раз нарушили перемирие в пятницу, заявили в ДНР

12:45 13.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе с начала суток, заявили в пятницу журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР сообщили о 15 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за минувшие сутки. В результате обстрелов пострадал мужчина.
"С начала текущих суток по состоянию на 12.00 (совпадает с мск – ред.) враг шесть раз нарушил режим прекращения огня с применением минометов, гранатомётов, крупнокалиберного и стрелкового оружия", - сказал представитель Народной милиции.
По его словам, в результате обстрела в подконтрольной республике Горловке повреждено два дома.
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