Силовики шесть раз нарушили перемирие в пятницу, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе с начала суток, заявили в пятницу журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР сообщили о 15 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за минувшие сутки. В результате обстрелов пострадал мужчина.
"С начала текущих суток по состоянию на 12.00 (совпадает с мск – ред.) враг шесть раз нарушил режим прекращения огня с применением минометов, гранатомётов, крупнокалиберного и стрелкового оружия", - сказал представитель Народной милиции.
По его словам, в результате обстрела в подконтрольной республике Горловке повреждено два дома.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru