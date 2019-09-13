СМИ: Китай освободит от новых пошлин американскую сою и свинину

ПЕКИН, 13 сен – РИА Новости. Китай решил исключить из списка американских товаров, на которые китайская сторона готовится повысить пошлины, некоторые виды сельскохозяйственной продукции, включая соевые бобы и свинину, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Китай решил исключить из списка американских товаров, на которые китайская сторона готовится повысить пошлины, некоторые виды сельскохозяйственной продукции, включая соевые бобы и свинину, сообщает агентствосо ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что китайская сторона поддерживает предприятия, которые будут закупать в США соответствующую продукцию при соблюдении основных рыночных принципов и правил ВТО, в свою очередь комитет по тарифам Госсовета КНР исключит эти наименования из списка товаров, на которые пошлины будут повышены.

По данным агентства, решение было принято в ответ на жест доброй воли американского президента Дональда Трампа, который ранее заявил, что Вашингтон по просьбе Пекина отложит введение новых пошлин на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов с 1 до 15 октября.

Ранее на этой неделе Комитет по тарифам Госсовета КНР опубликовал два списка американских товаров, которые с 17 сентября 2019 года до 16 сентября 2020 года будут освобождены от дополнительных ввозных пошлин. В первом списке 12 наименований товаров, в их числе порошок люцерны посевной, рыбная мука для корма, смазочное масло и смазочный жир. Во втором списке четыре наименования товаров, в их числе сыворотка для корма и опалубочная смазка.

К развернувшейся торговой войне США и Китая сейчас приковано внимание всего мирового сообщества. Президент США Дональд Трамп считает, что у Китая нет выбора, кроме как договориться с Вашингтоном по торговле. Он настаивает на том, что Пекин очень хочет как можно скорее договориться о сделке, поскольку китайская экономика терпит большие потери. Американская экономика, по мнению Трампа, от этого только выигрывает.

Взаимные шаги сторон навстречу друг другу добавляют уверенности перед очередным раундом торговых переговоров, который намечен на начало октября.