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РИА Новости

Правоохранительная система тормозит рост экономики, заявил Чубайс

12:43 13.09.2019 (обновлено: 16:34 13.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГлава "РОСНАНО" Анатолий Чубайс
Глава РОСНАНО Анатолий Чубайс
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава "РОСНАНО" Анатолий Чубайс. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Анатолий Чубайс сравнил управление государством с вождением автомобиля и указал, какая педаль мешает росту экономики в России.
"Есть две педали, одна называется "газ", другая называется "тормоз". Так вот, мы понимаем, что нужна и та, и другая. Педаль газа — экономика, педаль тормоза — правоохранительная система. И то, и другое — важнейшие необходимые элементы для управления любой сложной системой", — заявил глава "Роснано", выступая на пленарной сессии "Экономические реформы в России: эволюция и сегодняшние приоритеты" Московского финансового форума.
По словам Чубайса, Россия сегодня "умудрилась нажать на обе педали так, что ось трещит".
В России, по его мнению, блестящая, лучшая за 28 лет бюджетная и кредитно-финансовая политика и различные параметры, начиная от отношения долга к ВВП и заканчивая уровнем инфляции, но ВВП растет медленно, на 1,1-1,2%.
"Называя вещи своими именами — роста нет. Нажали на обе педали. Так мы не поедем, не поедем <…> Конечно, нужно что-то делать с педалью, которая называется "правоохранительная система", — заключил Чубайс.
РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером Московского финансового форума. В дни мероприятия в ЦВЗ "Манеж" работает презентационный стенд РИА Новости, а в зоне делового общения и отдыха участники мероприятия могут читать на плазменных панелях самые актуальные новости на тему экономики и финансов, подготовленные редакцией информационного агентства.
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МанежРоснаноАнатолий ЧубайсМоскваРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Причиной является наличие Чубайса и других "Чубайсов" в управлении российской экономикой.
13 сентября, 13:06
Александр Николаевич
4000302
Размышления блондинки о правилах дорожного движения и устройстве автомобиля, только это рыжий мошенник.
13 сентября, 12:51
МВМаксим Вахрушев
3510002
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