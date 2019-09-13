Правоохранительная система тормозит рост экономики, заявил Чубайс

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Анатолий Чубайс сравнил управление государством с вождением автомобиля и указал, какая педаль мешает росту экономики в России.

"Есть две педали, одна называется "газ", другая называется "тормоз". Так вот, мы понимаем, что нужна и та, и другая. Педаль газа — экономика, педаль тормоза — правоохранительная система. И то, и другое — важнейшие необходимые элементы для управления любой сложной системой", — заявил глава "Роснано", выступая на пленарной сессии "Экономические реформы в России: эволюция и сегодняшние приоритеты" Московского финансового форума.

По словам Чубайса, Россия сегодня "умудрилась нажать на обе педали так, что ось трещит".

В России, по его мнению, блестящая, лучшая за 28 лет бюджетная и кредитно-финансовая политика и различные параметры, начиная от отношения долга к ВВП и заканчивая уровнем инфляции, но ВВП растет медленно, на 1,1-1,2%.

"Называя вещи своими именами — роста нет. Нажали на обе педали. Так мы не поедем, не поедем <…> Конечно, нужно что-то делать с педалью, которая называется "правоохранительная система", — заключил Чубайс.