В банке Порошенко на Украине проходит обыск, сообщили СМИ

КИЕВ, 13 сен – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины проводит обыск в Международном инвестиционном банке (МИБ), акционером которого является бывший президент Петр Порошенко, сообщается в пятницу на сайте украинского "24 канала".

Сам Порошенко в пятницу был на допросе в Госбюро. Экс-президент является свидетелем в трех уголовных делах, фигурирует в 13.

"В здание Международного инвестиционного банка в пятницу пришли правоохранители. Вероятнее всего, они осуществляют там обыски. Основным владельцем банка является пятый президент Украины Петр Порошенко", - говорится в сообщении.

По данным телеканала, обыски проводит Госбюро расследований.

В банке ситуацию не комментируют.