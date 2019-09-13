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РИА Новости

В банке Порошенко на Украине проходит обыск, сообщили СМИ

12:41 13.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 13 сен – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины проводит обыск в Международном инвестиционном банке (МИБ), акционером которого является бывший президент Петр Порошенко, сообщается в пятницу на сайте украинского "24 канала".
Сам Порошенко в пятницу был на допросе в Госбюро. Экс-президент является свидетелем в трех уголовных делах, фигурирует в 13.
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"В здание Международного инвестиционного банка в пятницу пришли правоохранители. Вероятнее всего, они осуществляют там обыски. Основным владельцем банка является пятый президент Украины Петр Порошенко", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, обыски проводит Госбюро расследований.
В банке ситуацию не комментируют.
По данным Нацбанка Украины на 1 января 2019 года, основным акционером МИБ выступает Порошенко, у него было 60% акций финучреждения.
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