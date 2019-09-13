В Африне взорвался заминированный автомобиль

ДАМАСК, 13 сен - РИА Новости. Более десяти человек пострадали в результате взрыва заминированного автомобиля в сирийском городе Африн на севере страны, передает радиостанция Sham FM.
"Более десяти человек получили ранения в результате взрыва автомобиля в Африне на севере провинции Алеппо", - передает радио. Отмечается, что это предварительная оценка.
Об ответственности за взрыв пока не заявляла ни одна террористическая группировка.
ريف حلب الشمالي— ابو محمد الحلبي (@abdallhhrfan) September 13, 2019
مدينة عفرين
قصف مدفعي تتعرض لهُ المدينة
قسد الفاعل والمفخخ
لعنة الله على الصامت pic.twitter.com/BZm9j7kDaJ