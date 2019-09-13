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РИА Новости
Война в Сирии

В Африне взорвался заминированный автомобиль

12:40 13.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкМашины "Скорой помощи" в освобожденном квартале восточного Алеппо в Сирии
Машины Скорой помощи в освобожденном квартале восточного Алеппо в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Машины "Скорой помощи" в освобожденном квартале восточного Алеппо в Сирии. Архивное фото
ДАМАСК, 13 сен - РИА Новости. Более десяти человек пострадали в результате взрыва заминированного автомобиля в сирийском городе Африн на севере страны, передает радиостанция Sham FM.
"Более десяти человек получили ранения в результате взрыва автомобиля в Африне на севере провинции Алеппо", - передает радио. Отмечается, что это предварительная оценка.
Об ответственности за взрыв пока не заявляла ни одна террористическая группировка.
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